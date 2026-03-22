腎機能が極めて低下した末期の段階では、生命に関わる深刻な症状が出現することがあります。呼吸困難や意識障害、心臓への影響など、緊急の医療対応を要する状態です。この時期の症状を正しく理解し、適切なタイミングで透析などの治療を開始することが、命を守るうえで欠かせません。末期に現れる症状とその危険性について解説します。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科