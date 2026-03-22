持ち運びできる！災害時にあると便利なライト＆ファン3選【画像を見る】もしものときも太陽光で充電できる！「ウルトラソーラーファンコンパクト」突然の停電は、季節を問わず不安になるもの。特に暑い時期は、明かりの確保と同時に熱中症対策も重要です。そんな場面で頼りになるのが、ライトとファンを兼ね備えたファン付きライト。防災グッズとしての実用性はもちろん、日常でも活躍するアイテムをご紹介します。■軽量・大型ハ