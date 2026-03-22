J２の大分トリニータが３月22日、清武弘嗣が左ヒラメ筋肉離れと診断されたことを発表した。清武は今月14日のテゲバジャーロ宮崎戦で負傷した。昨年も同じ怪我で離脱を強いられており、再発となってしまった。日本代表で43キャップを誇る36歳は、セレッソ大阪、セビージャなどを経て、昨季に16年ぶりに大分に復帰。ただ３月に左足を負傷して以降は長期離脱を強いられたなか、今季初戦で約11か月ぶりにピッチに立つと、続くガ