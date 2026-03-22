2024年末の現役引退後、ザスパ群馬の社長に転身し、早いもので１年３か月の時間を過ごした細貝萌社長。「スーツは20種類くらい持っていて、TPOに合わせて変えています」と本人は笑顔で話したことがあったが、その姿もすっかり定着してきた印象だ。その細貝社長が今、力を入れているのが、ホームタウン活動。率先して地域の学校などを回り、クラブの認知度向上を図っているのだ。「2026年からは小学校回りをスタートさせました