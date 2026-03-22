実業家でタレントのROLANDが自身のInstagramで、Snow Manの阿部亮平との2ショット写真を公開した。 【写真】RORANDとSnow Man阿部亮平が微笑む、レアな2ショット ■ROLAND「不定期開催のそれスノ食事会」 ROLANDは、「不定期開催のそれスノ食事会」と説明を添えて3点の写真を投稿した。 この日のROLANDは、黒のタイトめなトップスに黒いパンツのシンプルコーデ。黒髪をおろして大ぶりなサングラスをかけたスタイルで登場