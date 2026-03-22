◇大相撲春場所千秋楽（2026年3月22日エディオンアリーナ大阪）三賞選考委員会が開かれ、殊勲賞に3度目の優勝を果たした関脇・霧島（29＝音羽山部屋）を選出した。敢闘賞は関脇・熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）、琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）、藤青雲（28＝藤島部屋）が、いずれも千秋楽に勝った場合に受賞。技能賞も藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）が勝った場合に受賞となる。