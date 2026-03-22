女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は23日、第121話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞雨清水トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）の元に、アメリカから大きな荷物が届く。中身は夫婦で作り上げた本「KWAIDAN（怪談）」で、トキをはじめ家族は大はしゃぎ。その様子を目にしながら、ヘブンはイラ