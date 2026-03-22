オードリーの若林正恭（47）が22日、東京・飛田給のアミノバイタルフィールドで、初小説「青天」（文藝春秋）の発売記念イベントを行った。高校時代は相方の春日俊彰（47）とともにアメリカンフットボール部に所属しており、同書もアメフトを題材にした青春小説。イベントの会場は学生アメフトの聖地として知られる場所で、この日は200人のファンに向け、著書をボールに見立てて競技さながらに手渡す“ハンドオフ”を実施した