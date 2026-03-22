食品やガソリンなどあらゆる物価が上がって生活不安も高まる中、次元の違う値上がりを見せているのが「住宅」です。 【写真を見る】｢バブルを超えた｣ 住宅高騰 43畳のLDKに20畳のバルコニー 4億円超でも売れる“建売住宅” 名古屋の超高級物件事情 約43畳のリビングに約20畳のバルコニー、室内エレベーターも完備で価格は4億円超え。 さらにマンションでは、8億円の衝撃物件も。（専門家）「バブル期以