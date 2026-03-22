◇第98回全国選抜高校野球大会第4日1回戦神戸国際大付（兵庫）3―4九州国際大付（福岡）（2026年3月22日甲子園）神戸国際大付が昨秋の神宮大会決勝で敗れた九州国際大付に延長11回の激闘の末に逆転サヨナラを喫し、5年ぶりの初戦突破はならなかった。打線は再三、得点圏に走者を進めながらあと1本が出ない展開が続いたが、1点を追う6回1死二塁から田中翔麻（3年）の中前適時打で同点。8回2死三塁から田中が中前適時打