ロシアのプーチン大統領＝19日、ロシア首都モスクワ/Pelagia Tikhonova/Pool/AFP/Getty Images（CNN）ロシアのプーチン大統領は、イランに対し、ロシアは「この困難な時期も、イランにとって忠実な友人であり、信頼できるパートナーであり続ける」と伝えた。クレムリン（ロシア大統領府）によると、プーチン氏はイランの新年「ノウルーズ」に合わせたメッセージで、イランの人々に対し、「この厳しい試練を尊厳を持って乗り越える