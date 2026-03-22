イギリス・ロンドンで盗難車の姿がカメラに捉えられた。車は危険運転を続けて逃走していたが、運転していた男はパトカーに追い詰められると車を捨てて逃走。さらに警察に追い込まれると、スパイダーマンのように壁に登り始めたという。しかし、途中で力尽きてしまい、警察官を巻き込むように地面に落下した。まさかの“壁登り”で逃走する窃盗犯イギリス・ロンドンで撮影されたのは、とんでもない逃げ方をした男だ。体当たりされて