日本テレビ系水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』(毎週水曜22:00〜)に出演する成田凌がこのほど、クランクアップを迎えた。25日の最終話放送を前に、撮影を終えた心境を語った。(左から)成田凌、杉咲花杉咲花演じる主人公・土田文菜が、“人を好きになること”への迷いや恐れと向き合いながら前に進んでいく姿を描く同作。過去の恋愛経験から「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか」と逡巡する文菜の揺れ動く感