TENTIAL(テンシャル)は3月31日まで、新たな門出を迎える人に向けた「ビジネスシーン向けギフトキャンペーン 2026」を開催している。キャンペーン期間中は、落ち着いたデザインのラッピングが無料期間中は、春の異動や昇進、転職といった人生の節目に、相手の活躍を願い心身のコンディショニングを支える製品を提案する。公式オンラインストアや各店舗で対象の「BAKUNE Dry」上下セットなどを購入すると、送別品などのプレゼントな