そろそろアウターは軽めのものにシフトしたいタイミング。ミドル世代が上品見えを狙うなら「トレンチコート」がおすすめ。2026年春夏のトレンドアイテムとしても注目されており、一点投入でこなれ感のあるコーデに導いてくれそう。今回は、【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のハーフ丈トレンチをご紹介します。 幅広いボトムスと合わせやすいハーフ丈トレ