筆者の話です。親の介護が始まり、想像以上に大変だと感じました。けれど世話とは別に、もうひとつ背負っていた役目があったのです。 始まった介護 「病院へ連れていってほしい」母の介護が、ここから始まりました。通院の付き添い、薬の管理、役所での手続き。日々の細かな確認や声かけも欠かせません。仕事の合間に病院へ向かい、診察室で医師の説明を聞き、帰宅後は薬を仕分ける。想像はしていましたが、実際に動いてみると