熊谷紗希がキャリア通算32個目のタイトルを獲得したなでしこジャパン（日本女子代表）は、女子アジアカップの決勝で3月21日にオーストラリアと対戦し、1-0で勝利した。スタメン出場で優勝に貢献したDF熊谷紗希にとって、32個目のタイトル獲得となった。熊谷は2009年にAFC U-19女子選手権で代表初タイトルを獲得すると、なでしこジャパンとして東アジア女子サッカー選手権（2010年）、アジア競技大会（2010年、18年）、女子ワー