記事ポイント121名調査で制度理解は28％。2026年3月5日に無料セミナー開催。制度説明後の利用意向は62.8％。2026年4月に本格開始される「こども誰でも通園制度」への理解状況が、未就学児を持つ保護者121名への調査で見えてきました。制度名を知っていても内容まで把握できていない家庭が多く、子育て支援につながる仕組みをどう届けるかが焦点になっています。制度の概要を知った後には利用意向も高まっており、分かりやすい情報