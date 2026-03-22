記事ポイント3月14日から販売を開始します。5月31日まで限定店舗で展開します。売上の一部は維持修繕に活用します。manordaいわては3月14日から、岩手銀行赤レンガ館のオリジナルグッズを販売します。来館記念として持ち帰れるだけでなく、暮らしの中で盛岡の思い出にふれられるアイテムがそろいました。売上の一部が岩手銀行赤レンガ館の維持修繕に活用される点も、手に取る楽しさを広げています。 manordaいわて「また盛岡