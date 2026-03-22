タレントの熊田曜子が２２日、都内で「ＧＲＡＶＩＴＹＬＥＳＳ熊田曜子写真集」の発売記念イベントを開催した。４３歳となった現在もセクシーなカットは健在。その一方、中学生と小学生の合わせて３人の娘を持つ母親でもあり「彼女たちは生まれたときから私がこうなので母親がこういうものだと思って育ってるかもしれない。美意識が高くて『ママ、今日の格好はちょっと…』とか、姿勢が悪いと『猫背だよ』とか厳しいです」と