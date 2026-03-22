記事ポイント開放量子系の緩和速度上限を証明。20年来の未解決問題に理論的な答え。量子コンピュータ実現の基盤研究に寄与。量子技術の土台を支える新たな理論成果が示されました。芝浦工業大学の研究グループが、開放量子系における量子緩和速度の普遍的な上限を証明しています。量子コンピュータや量子通信につながる基礎研究として注目を集めます。 芝浦工業大学「完全正値性」 掲載誌：Journal of Physics A: Mathem