タレントの熊田曜子が２２日、都内で「ＧＲＡＶＩＴＹＬＥＳＳ熊田曜子写真集」の発売記念イベントを開催した。通算４１冊目となる写真集に「毎回、『これが最後かもしれない』という意気込みで後悔ないように作品作りしています」と吐露。タイトル「ＧＲＡＶＩＴＹＬＥＳＳ」について「無重力という意味が込められていて、裏表紙がポールダンスをやっている写真。今までのグラビア写真にはないような無重力カットがたくさん