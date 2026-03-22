◆米大リーグオープン戦レッズ―ホワイトソックス（２１日・米アリゾナ州グッドイヤー＝グッドイヤーボールパーク）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が２１日（日本時間２２日）、敵地レッズ戦に「４番・一塁」で先発出場し、７―７の同点で迎えた８回１死での第４打席に左腕モールから右前打を放った。その後、代走が送られて途中交代。これでオープン戦の連続試合安打を「５」に伸ばした。２回先頭の第１打席は、