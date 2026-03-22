記事ポイント愛知県大府市に新規オープン。オープン記念キャンペーンを実施中。全国41都道府県で558店舗を展開。愛知県大府市で、トランクルーム「スペースプラス大府一屋町」が利用できます。屋外型ならではの使いやすさに加え、オープンを記念したキャンペーンも実施中です。季節用品やアウトドア用品の保管先を探している人にうれしい新施設として注目を集めています。 ランドピア「スペースプラス大府一屋町」