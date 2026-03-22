お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が22日、都内で初小説『青天』（アオテン）のサイン本のお渡し会を実施。抽選で当選した22歳以下の学生枠100人と、一般枠100人の合計200人が参加し、読者がフィールドを走り抜け、その手で著者の若林から直接サイン本を受け取る「サイン本ハンドオフ」を行った。【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭晴天で、まさに「青天」日和の中で行われたイベント。スタートを前にして、