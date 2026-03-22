「選抜高校野球・１回戦、神戸国際大付３−４九州国際大付」（２２日、甲子園球場）延長タイブレークの末、劇的な逆転サヨナラ勝ちで初戦を突破した九州国際大付・楠城監督は、試合前にオフに指導を受けたイチロー氏から差し入れがあったことを明かした。２０日にカツサンドの差し入れがあったといい「５１個届けてもらいました」と明かした楠城監督。「それを贈った高校さんは負けていないということも言われましたので。い