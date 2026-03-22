お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が21日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。ゲストの女優・大原優乃（26）への発言をめぐり、MCの元TOKIOの松岡昌宏（49）に注意する場面があった。大原は10歳の時にダンス＆ボーカルユニット「Dream5」でデビュー。アニメ「妖怪ウォッチ」のテーマ曲「ようかい体操第一」で14年NHK紅白歌合戦にも出場した「妖怪ウォッチ大好