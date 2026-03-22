歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが自身の公式X（旧Twitter）を更新。4月1日から施行される改正道路交通法による、自転車に反則金制度（青切符）が導入される新ルールについて私見を述べました。 【写真を見る】【 市川團十郎 】4月からの自転車ルール改正に「私は自転車は基本やめようかな」インフラ不足も指摘投稿の中で團十郎さんは「気になる、、4月から自転車ルール追加。」と書き出し、新たなルールの内容に触れ