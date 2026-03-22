お笑いコンビオードリーの若林正恭（47）が22日、東京・アミノバイタルフィールドで、初の小説「青天」のサイン本“ハンドオフ”お渡し会を行った。喉のコンディション不良による療養明け、初めてファンと直接交流する場。第一声は相方・春日俊彰（47）の持ちネタ「トゥース！」だった。アメフト用語でボールを渡すことを意味するハンドオフ。小説の舞台が高校のアメフト部であることから、この日、参加者は若林から本を受け取ると