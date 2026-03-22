チェルシーはプレミアリーグ第31節でエヴァートンと対戦。ベトの2ゴールなどにより、エヴァートンが3-0と勝利を収めた。リアム・ロシニアー監督率いるチェルシーは、これで公式戦4連敗となってしまった。CLラウンド16でもパリ・サンジェルマンに大差で敗れており、ここのところ流れが良くないチェルシー。プレミアリーグではエヴァートンに敗れたことで暫定6位に転落しており、すぐ後ろからそのエヴァートンやブレントフォードが迫