イングランドでは今季初の主要タイトルの行方がいよいよ決まる。マンチェスター・シティとアーセナルは、リーグカップ決勝戦に挑む。ペップ・グアルティオラと、その弟子であったミケル・アルテタの対決は、これで17回目を数える。アルテタがペップのもとを離れ、アーセナルの指揮官に就任したのが2019年の年末のこと。最初に対戦したのは2020年6月だ。新型コロナのパンデミックによるスケジュールのズレでこの時期に初対戦するこ