ルフトハンザ・ドイツ航空は、機内体験の向上を目的とした新プログラム「Future Onboard Experience（FOX）」の一環として、ドイツのプレミアムスキンケアブランド「BABOR」と提携する。ファーストクラスでは、BABORの人気製品の一つである「ドクターバボール コラーゲンペプチドブースタークリーム」のほか、自身の肌ニーズに合わせて、肌を活性化させるアイクリーム、アイゾーンパッチ、引き締め効果のあるフィラーセラムに加え