ぬいぐるみをそのまま置いておくと、気づいたらホコリがついていたり、表面が擦れてしまったり…。そんな悩みも、セリアにある巾着タイプのバッグを使えばすっきり解決できます。中身が見える作りなので、お気に入りをそのまま飾りながらカバーできるのがポイント。大きめのぬいぐるみもすっぽり入ります♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ぬいぐるみ巾着バッグ価格：￥110（税込）サイズ（約）：H23×W16cm（外寸）／H18