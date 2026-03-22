流せるトイレブラシでは落としきれないフチ裏の黒ずみや頑固な輪じみ。そんな諦め汚れに、ダイソーの研磨剤入りクリーナーがぴったり！三角形の硬い芯と研磨剤不織布が隙間にフィットし、力を入れてガシガシ擦れます。使い捨てタイプなので、掃除後のお手入れも不要。110円でトイレが劇的に見違える神グッズです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：すきま用トイレクリーナーミニタイプ研磨剤入り価格：￥110（税込）内容量