40年前に日立造船舞鶴工場で竣工海上自衛隊横須賀基地において2026年3月19日（木）、老朽化した海洋観測艦「わかさ」の自衛艦旗返納式が実施されました。【お疲れさま！】活動終えた「わかさ」から総員退艦する様子（写真で見る）「わかさ」は、ふたみ型海洋観測艦の2番艦として、京都府舞鶴市にあった日立造船舞鶴工場（当時）で建造されました。1985（昭和60）年5月に進水、翌1986（昭和61）年2月25日に就役すると、海洋業務群