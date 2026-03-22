お笑いタレントの平野ノラが20日に自身のアメブロを更新。娘や夫、母親と一緒に東京ディズニーランドを訪れたことを報告した。この日、平野は「バブ子の5歳の誕生日の翌週に初めてのDisneyへ」と切り出し「娘とハズバンドとスーミーの化石軍団で行ってきました！」と家族でパークを訪れたことを報告した。続けて「3月が一番空いてるって聞いたけどそんなわけないよね 春休みの学生がめちゃくちゃ多い」と混雑具合に驚いた様子でコ