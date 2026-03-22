タレントの上原さくらが20日に自身のアメブロを更新。サンリオで衝動買いしたグッズを公開した。この日、上原は「昨日サンリオで衝動買いしてしまったキティーちゃんのチャームとカラビナ付きのぬいぐるみ」と報告し、購入したグッズの写真を公開。「babyキティちゃん、めちゃくちゃ可愛い」と絶賛した。続けて、多くのグッズを所有していると明かしつつ「どれもこれも可愛くて、心がときめいて、本当にやめられない！！娘と同じか