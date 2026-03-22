女優の細川直美が20日に自身のアメブロを更新。残り物の食材で作った夕食を公開した。この日、細川は「今日はひんやりとした雨の1日でした」と切り出し「私は今日は家で読書をしたりのんびりな一日でした」と報告。続けて「本日の夕食は家にある物でミートドリアとタコとポテトのアヒージョサラダにしました」と述べ、食卓の写真を公開した。料理について「ミートドリアは先日多めに作ったミートソースを使っています アヒージョは