◆第４９回京浜盃・Ｊｐｎ２（３月２５日２０時１０分発走、大井競馬場・ダート１７００メートル）３歳ダート３冠１冠目の羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井競馬場・ダート１８００メートル）への優先出走権をかけたステップレースに出走する７頭（南関東３頭、ＪＲＡ４頭）の枠順が３月２２日、確定した。ＪＲＡ勢では、ブルーバードＣを制したフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）は１枠１番に決定。