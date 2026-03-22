タレントのIMALUが、22日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜前11：40）に出演し、高校時代のエピソードを明かした。【動画】オーシャンビューが一望できる！“DIYで建てた”奄美大島のIMALUの自宅IMALUは「高校がカナダの学校に留学させてもらって」と切り出し、「初めて同じ学校に通う日本人に会う」オリエンテーションの場を回顧。IMALUの顔をしらない同級生から、「ねぇ知ってる？うちの