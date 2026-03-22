◆ファーム・リーグＤｅＮＡ―巨人（２２日・横須賀スタジアム）巨人は２２日、ファーム・リーグ・ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。先発は１軍から参加するドラフト３位・山城京平投手（２３）。前回１２日に先発したソフトバンクとのオープン戦（みずほペイペイ）では５回３安打無失点の好投を見せていた。同じく１軍から参加した岸田行倫捕手とバッテリーを組む。打線は１９日に”プロ１号”を放ったドラフト６位・藤井