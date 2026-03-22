AEW所属のプロレスラー・飯伏幸太（43）が、22日までにインスタグラムを更新。“超高級車”の納車を報告した。【写真】圧倒的な高級感…飯伏幸太に納車された新車価格3200万円超の“超高級車”の全貌飯伏は「やっと納車！！MAYBACHとお花いただきました」と報告。「久々に圧に負けそうですがブラックゴールドとi8白で飯伏幸太の出来上がり。やる気アップ！」とモチベーションアップにつながっていることを明かした。またハッ