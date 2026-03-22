歌手の相川七瀬が国学院大学の大学院の学位記授与式に出席したことを報告した。相川は２１日、自身のインスタグラムを更新。「本日無事に、大学院の学位記授与式を終えました」と記し、はかま姿の写真をアップ。「これからも自分のペースで研究を続けながら、成長していけたらと思っています。春からも、気持ちを新たに、一歩一歩丁寧に歩んでいきます。いつも応援してくださっている皆さん、本当にありがとうございます」と