フジテレビの竹内友佳アナウンサー（37）が22日に自身のインスタグラムを更新。7月上旬で同局を退社することを発表した。竹内アナは「このたび、15年間勤めてまいりましたフジテレビを7月上旬に退職することになりました」と報告。「フジテレビアナウンサーとして過ごした日々は、本当にたくさんの出会いと学びに溢れていて、私にとってかけがえのない時間でした」とした上で「入社した頃は、あまり自分の声に自信が持てなかった私