中古マンションを購入する際、間取りや設備を自分たちの暮らしに合わせて整えたいと考える人は少なくありません。その一方で、物件の購入費用に加えてリノベ費用も必要になるため、資金計画に不安を感じることもあるでしょう。特に、住宅ローンでどこまでまかなえるのかは、事前に確認しておきたいポイントです。 本記事では、中古マンションのリノベーション（リノベ）費用を住宅ローンに組み込めるのか、