頭金ゼロで今すぐマイホームを買うか、それとも5年かけて頭金300万円を貯めてから買うか…… 2026年のように金利が上がりやすい局面では、この判断は簡単ではありません。 以前は「早く借りたほうが得」と考えやすい時期もありましたが、いまは借入額の大きさや返済の安定感がより重要です。大切なのは、どちらが得に見えるかではなく、どちらが家計に合っているかです。 本記事では、フルローンと頭金300万