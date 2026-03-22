アンドリュー・ガーフィールドしてない？マーベル「デアデビル」シリーズでデアデビル／マット・マードック役のチャーリー・コックスが、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』には出演していないと主張した。 『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』と「デアデビル」シリーズは、同じニューヨークを舞台にした物語。同時