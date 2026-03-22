【モデルプレス＝2026/03/22】モデルの近藤千尋が3月21日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と娘とのお出かけの様子を披露し、注目を集めている。【写真】36歳3児の母モデル「ずっとラブラブで憧れ」芸人夫＆1歳三女と目黒川散歩◆近藤千尋、夫＆第3子と目黒川お花見デート近藤は「大好きな土曜日」とつづり、家族で過ごす週末の様子を投稿。「姉妹がお稽古の間にひーぼぉくんとこっちゃん