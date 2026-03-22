暮らしに必須ではないけれど、なぜか気になる＆あると場が盛り上がるのが、エンタメ性抜群の卓上調理家電。家事えもんこと松橋さんが推薦！教えてくれた方松橋掃除、洗濯、料理、白物家電好き芸人。掃除能力検定士5級やジュニア洗濯ソムリエの資格を持つ。“家事えもん”の愛称で、テレビや動画、雑誌などメディアで活躍。サンコー「回転羽つき屋台焼き『ぐるり庵』」ぐるりと回転させれば手間なくたこ焼きが完成！タコパは楽しい