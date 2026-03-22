北朝鮮の市場で穀物、輸入品価格が一斉に急騰していることが分かった。中朝間の旅客列車や航空便の再開を受け、外貨需要が急増した影響とみられる。とりわけコメやトウモロコシなど主食価格の上昇が顕著で、春の端境期を前に住民の食糧不安が一段と強まっている。韓国デイリーNKの定期調査によると、15日時点で平壌の市場におけるコメ1キログラムの価格は2万4700北朝鮮ウォンとなり、今月1日の1万9700ウォンから約25％上昇した。平